ABC Company, i ricavi salgono a 3,5 milioni nel primo semestre trainati dalle M&A

Previsto utile netto positivo per l'intero esercizio 2026.

(Teleborsa) - ABC Company S.p.A. – Società Benefit, veicolo di *permanent capital* e società di consulenza quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026. I primi sei mesi dell'anno hanno registrato un deciso cambio di scala strutturale, guidato dall'ampliamento del perimetro operativo sia nell'Area Advisory sia nell'Area Investimenti. Il Valore della Produzione si attesta a 3,9 milioni di euro, a fronte di una perdita netta consolidata di 1,7 milioni di euro condizionata dal consolidamento solo parziale delle neo-acquisite. La società stima un risultato netto in utile a fine esercizio.



I risultati



Nel primo semestre 2026, i Ricavi delle vendite e delle prestazioni consolidati raggiungono i 3,50 milioni di euro, rispetto ai 20 mila euro del pari periodo 2025, integrando principalmente le attività da poco acquisite. Il Valore della Produzione sale a 3,92 milioni di euro (73 mila euro nel 1H 2025).



L'allargamento della struttura organizzativa porta i Costi della produzione a 5,42 milioni di euro (843 mila euro nei primi sei mesi del 2025), determinando una differenza tra valore e costi della produzione (EBIT) negativa per 1,50 milioni di euro (-770 mila euro al 30 giugno 2025). I proventi finanziari netti risultano positivi per 199 mila euro, mentre le rettifiche di valore su attività finanziarie registrano un saldo negativo per 317 mila euro. Il semestre si chiude con una Perdita netta consolidata di 1,68 milioni di euro (rispetto ai -813 mila euro del primo semestre 2025), di cui 1,43 milioni di pertinenza del Gruppo e 251 mila euro riferibili a terzi.



Sotto il profilo patrimoniale, il Totale attivo Raggiunge i 99,8 milioni di euro (da 49,7 milioni al 31 dicembre 2025). Il Patrimonio netto consolidato sale a 66,2 milioni di euro (37,5 milioni la quota del Gruppo). Le Disponibilità liquide si attestano a 13,0 milioni di euro (oltre a 4,2 milioni di attività finanziarie non immobilizzate). L'indebitamento finanziario totale comprende 16,0 milioni di euro di debiti bancari (principalmente legati ai finanziamenti dedicati per le operazioni M&A del periodo), 2,9 milioni verso altri finanziatori e 1,2 milioni relativi alla prima tranche collocata del prestito obbligazionario convertibile 2026-2030. Il NAV per Azione A al 30 giugno 2026 figura pari a 3,5767 euro.



L'outlook



Nel corso del secondo semestre 2026, ABC Company intende focalizzarsi sull'integrazione organizzativa delle realtà acquisite nell'Area Advisory e sull'esecuzione dei piani industriali nell'Area Investimenti, puntando allo sviluppo delle sinergie commerciali, logistiche e produttive tra le partecipate. Sulla base dell'andamento operativo e dell'apporto a regime delle società in perimetro, la Società prevede di chiudere l'intero esercizio al 31 dicembre 2026 con un risultato netto positivo sia a livello di bilancio separato che di bilancio consolidato pro-forma.



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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