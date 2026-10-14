Positivi i Mercati europei. Focus sull'inflazione USA

(Teleborsa) - Acquisti sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, mentre prevale la cautela tra gli investitori in attesa dei dati sull'inflazione americana e dell'avvio della nuova stagione delle trimestrali societarie. Nel frattempo, le tensioni geopolitiche continuano a spingere verso l’alto i prezzi dell’energia. Petrolio in rialzo e tensioni geopolitiche alimentano la cautela
Le preoccupazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici continuano a pesare sui mercati. Gli attacchi missilistici e con droni degli Houthi contro l’Arabia Saudita hanno intensificato i timori sulle forniture, contribuendo a mantenere elevati i prezzi del greggio.
In questo contesto, gli investitori hanno continuato a privilegiare gli asset considerati più sicuri. I rendimenti dei Treasury statunitensi a più lunga scadenza hanno registrato recenti flessioni: il rendimento del decennale si è attestato al 5,221%, dopo aver toccato il livello più basso in quasi due settimane, mentre quello del trentennale è rimasto al 5,569%, dopo tre sedute consecutive di ribassi.Inflazione USA sotto osservazione: la Fed al centro dell’attenzione
L’attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense, attesi in giornata, e considerati determinanti per valutare le prossime decisioni della Federal Reserve.
Secondo le stime degli analisti, l’inflazione generale avrebbe raggiunto il 3,6% su base annua a settembre, sostenuta dalla ripresa dei prezzi dell’energia. L’inflazione core, che esclude le componenti più volatili, è invece attesa in aumento dello 0,2% su base mensile.
Un dato superiore alle attese potrebbe rafforzare le aspettative di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed già a ottobre, sostenendo il dollaro e aumentando la pressione sui mercati azionari.
Prima della pubblicazione dei dati, gli operatori attribuivano una probabilità del 22% a un rialzo dei tassi in ottobre, secondo il CME FedWatch Tool.
Il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams
, ha inoltre dichiarato che potrebbe rendersi necessario un ulteriore aumento dei tassi nel corso dell’anno per contenere l’inflazione, escludendo tuttavia la necessità di nuovi rialzi
nel 2027.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,34%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,54%. Nello scenario borsistico europeo
si muove in modesto rialzo Francoforte
, evidenziando un incremento dello 0,44%, senza slancio Londra
, che negozia con un +0,1%, e bilancio positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,45%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 50.164 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 52.751 punti.I migliori e peggiori di Piazza Affari In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Avio
(+5,13%) che ha annunciato un accordo di cooperazione con Lockheed Martin sulla produzione in nuovo impianto USA.
Bene, inoltre, Brunello Cucinelli
(+1,76%), Moncler
(+1,76%) e Prysmian
(+1,46%).
Tra i titoli in calo, Banca Mediolanum
prosegue le contrattazioni a -0,69%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, D'Amico
(+4,48%), Tamburi
(+2,17%), Maire
(+1,93%) e Danieli
(+1,79%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Comer Industries
, che continua la seduta con -1,54%.
Contrazione moderata per Revo Insurance
, che soffre un calo dell'1,24%.
Sottotono NewPrinces
che mostra una limatura dell'1,24%.
Deludente Alerion Clean Power
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.