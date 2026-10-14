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Positivi i Mercati europei. Focus sull'inflazione USA

Dollaro e investitori guardano ai dati CPI e alle prossime mosse della Fed

Commento, Finanza, Spread
Positivi i Mercati europei. Focus sull'inflazione USA
(Teleborsa) - Acquisti sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, mentre prevale la cautela tra gli investitori in attesa dei dati sull'inflazione americana e dell'avvio della nuova stagione delle trimestrali societarie. Nel frattempo, le tensioni geopolitiche continuano a spingere verso l’alto i prezzi dell’energia.

Petrolio in rialzo e tensioni geopolitiche alimentano la cautela
Le preoccupazioni per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici continuano a pesare sui mercati. Gli attacchi missilistici e con droni degli Houthi contro l’Arabia Saudita hanno intensificato i timori sulle forniture, contribuendo a mantenere elevati i prezzi del greggio.

In questo contesto, gli investitori hanno continuato a privilegiare gli asset considerati più sicuri. I rendimenti dei Treasury statunitensi a più lunga scadenza hanno registrato recenti flessioni: il rendimento del decennale si è attestato al 5,221%, dopo aver toccato il livello più basso in quasi due settimane, mentre quello del trentennale è rimasto al 5,569%, dopo tre sedute consecutive di ribassi.

Inflazione USA sotto osservazione: la Fed al centro dell’attenzione
L’attenzione degli investitori è rivolta ai dati sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense, attesi in giornata, e considerati determinanti per valutare le prossime decisioni della Federal Reserve.

Secondo le stime degli analisti, l’inflazione generale avrebbe raggiunto il 3,6% su base annua a settembre, sostenuta dalla ripresa dei prezzi dell’energia. L’inflazione core, che esclude le componenti più volatili, è invece attesa in aumento dello 0,2% su base mensile.
Un dato superiore alle attese potrebbe rafforzare le aspettative di un nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed già a ottobre, sostenendo il dollaro e aumentando la pressione sui mercati azionari.
Prima della pubblicazione dei dati, gli operatori attribuivano una probabilità del 22% a un rialzo dei tassi in ottobre, secondo il CME FedWatch Tool.

Il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha inoltre dichiarato che potrebbe rendersi necessario un ulteriore aumento dei tassi nel corso dell’anno per contenere l’inflazione, escludendo tuttavia la necessità di nuovi rialzi nel 2027.

L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,12. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,34%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +108 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,54%.

Nello scenario borsistico europeo si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,44%, senza slancio Londra, che negozia con un +0,1%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,45%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 50.164 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 52.751 punti.

I migliori e peggiori di Piazza Affari
In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Avio (+5,13%) che ha annunciato un accordo di cooperazione con Lockheed Martin sulla produzione in nuovo impianto USA.

Bene, inoltre, Brunello Cucinelli (+1,76%), Moncler (+1,76%) e Prysmian (+1,46%).

Tra i titoli in calo, Banca Mediolanum prosegue le contrattazioni a -0,69%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, D'Amico (+4,48%), Tamburi (+2,17%), Maire (+1,93%) e Danieli (+1,79%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Comer Industries, che continua la seduta con -1,54%.

Contrazione moderata per Revo Insurance, che soffre un calo dell'1,24%.

Sottotono NewPrinces che mostra una limatura dell'1,24%.

Deludente Alerion Clean Power, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
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