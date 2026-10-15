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Bilancia commerciale beni Regno Unito in agosto
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15 ottobre 2026 - 08.35
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Bilancia commerciale beni in agosto pari a -18,01 Mld £
, in aumento rispetto al precedente -19,3 Mld £ (la previsione era -21,8 Mld £).
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