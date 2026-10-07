Milano 11:57
50.437 -1,61%
Nasdaq 0:34
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Dow Jones 6-ott
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Londra 11:57
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Francoforte 11:57
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Bilancia commerciale Francia in agosto

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Bilancia commerciale Francia in agosto
Francia, Bilancia commerciale in agosto pari a -6 Mld Euro, in aumento rispetto al precedente -6,6 Mld Euro (la previsione era -6,5 Mld Euro).

(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)
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