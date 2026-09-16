Milano 15-set
51.555 0,00%
Nasdaq 15-set
28.938 -0,65%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 15-set
10.658 0,00%
Francoforte 15-set
25.402 0,00%

Giappone, Bilancia commerciale in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Bilancia commerciale in agosto
Giappone, Bilancia commerciale in agosto pari a -1.105,6 Mld ¥, in calo rispetto al precedente -638,3 Mld ¥ (la previsione era -1.052,6 Mld ¥).
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