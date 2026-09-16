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Giappone, Bilancia commerciale in agosto
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16 settembre 2026 - 07.00
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Bilancia commerciale in agosto pari a -1.105,6 Mld ¥
, in calo rispetto al precedente -638,3 Mld ¥ (la previsione era -1.052,6 Mld ¥).
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