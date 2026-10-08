Milano 11:16
49.336 -1,27%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:16
10.411 -0,45%
Francoforte 11:16
24.874 -0,92%

Germania, Bilancia commerciale in agosto

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Germania, Bilancia commerciale in agosto
Germania, Bilancia commerciale in agosto pari a 19,5 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 21,6 Mld Euro (la previsione era 19 Mld Euro).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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