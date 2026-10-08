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Germania, Bilancia commerciale in agosto
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08 ottobre 2026 - 08.15
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Germania,
Bilancia commerciale in agosto pari a 19,5 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 21,6 Mld Euro (la previsione era 19 Mld Euro).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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