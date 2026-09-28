Milano
28-set
0
0,00%
Nasdaq
28-set
30.277
-1,08%
Dow Jones
28-set
51.482
-0,67%
Londra
28-set
10.685
-0,10%
Francoforte
28-set
25.374
-0,13%
Martedì 29 Settembre 2026, ore 00.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Bilancia commerciale extra UE Italia in agosto
Bilancia commerciale extra UE Italia in agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
28 settembre 2026 - 10.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Italia,
Bilancia commerciale extra UE in agosto pari a 2 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente 6,99 Mld Euro.
(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
Condividi
Leggi anche
Giappone, Bilancia commerciale in agosto
Bilancia commerciale globale Italia in luglio
Bilancia commerciale USA in luglio
Bilancia commerciale Germania in luglio
Argomenti trattati
Italia
(738)
Altre notizie
Francia, Bilancia commerciale in luglio
Bilancia commerciale Unione Europea in luglio
Bilancia commerciale beni Regno Unito in luglio
Giappone, export cresce in agosto ma deficit supera attese
Appuntamenti macroeconomici dell'8 settembre 2026
Germania, aumenta a luglio il surplus della bilancia commerciale
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto