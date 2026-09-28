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Bilancia commerciale extra UE Italia in agosto

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Bilancia commerciale extra UE Italia in agosto
Italia, Bilancia commerciale extra UE in agosto pari a 2 Mld Euro, in calo rispetto al precedente 6,99 Mld Euro.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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