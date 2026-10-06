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/ Bilancia commerciale USA in agosto
Bilancia commerciale USA in agosto
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06 ottobre 2026 - 14.35
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Bilancia commerciale in agosto pari a -105,6 Mld $
, in calo rispetto al precedente -92,8 Mld $ (la previsione era -102 Mld $).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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