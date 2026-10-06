Milano 17:35
51.261 +0,87%
Nasdaq 17:45
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Dow Jones 17:45
51.624 +0,69%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Bilancia commerciale USA in agosto

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Bilancia commerciale USA in agosto
USA, Bilancia commerciale in agosto pari a -105,6 Mld $, in calo rispetto al precedente -92,8 Mld $ (la previsione era -102 Mld $).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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