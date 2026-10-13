Milano 9:38
50.173 +0,28%
Nasdaq 12-ott
30.665 0,00%
Dow Jones 12-ott
51.851 +0,38%
Londra 9:38
10.756 +0,94%
25.325 +0,19%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, in guadagno dello 0,97% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.796,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.582,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11.011,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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