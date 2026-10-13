Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, in guadagno dello 0,97% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.796,9. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.582,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11.011,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)