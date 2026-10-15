Borsa, negativa Stellantis dopo taglio TP di Deutsche Bank

(Teleborsa) - Mattinata in frazionale ribasso per Stellantis
dopo che Deutsche Bank
ha ridotto il prezzo obiettivo da 5,50 a 4,50 euro
, pur mantenendo la raccomandazione Hold
.
Un aggiornamento che giunge a pochi giorni dalla diffusione dei dati sulle consegne del terzo trimestre 2026
, che hanno registrato una riduzione su base annua dell'1% a 1,3 milioni di veicoli. La crescita dei volumi BEV nell’Europa allargata - ha spiegato la casa automobilistica - è stata compensata dai minori volumi in Nord America, che riflettono la programmata pausa estiva della produzione, e in Medio Oriente e Africa, principalmente a causa della flessione del mercato turco.
Intervenuto al Paris Automotive Summit, il Ceo Antonio Filosa
ha affermato che il gruppo sta vivendo un "eccesso di capacità produttiva, soprattutto in Europa", ma al contempo l'azienda non intende chiudere stabilimenti. Per affrontare il problema, il gruppo punta a condividere la capacità produttiva
con i partner cinesi Leapmotor e Dongfeng. Il manager ha anche sottolineato che Stellantis avrà bisogno di aumentare la capacità produttiva di batterie in Europa, con nuovi investimenti per sostenere la transizione elettrica e rispondere ai requisiti del Made in Europe. Serviranno quindi altre gigafactory di batterie in Europa oltre alle due già attive con dei partner.
Intanto in Borsa, la Casa automobilistica italo-francese-statunitense
registra una flessione dello 0,40% rispetto alla vigilia e si attesta a 3,823 euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 3,805 e successiva a quota 3,788. Resistenza a 3,849.