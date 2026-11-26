Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina scende a 1,930 euro/litro, gasolio a 2,192

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - giovedì 26 novembre - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è sceso, attestandosi a 1,930 euro/litro per la benzina e 2,192 euro/litro per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,961 euro/litro per la benzina e 2,240 euro/litro per il gasolio.

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