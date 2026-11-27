Carburanti, prezzo self benzina cala a 1,925 €euro e gasolio a 2,190 euro

(Teleborsa) - Ancora in calo il prezzo dei carburanti sulla rete italiana. Secondo l'ultimo Osservatorio del Mimit, in data odierna - venerdi 27 novembre 2026 - il prezzo medio in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è sceso nuovamente, attestandosi a 1,925 euro/l per la benzina e 2,190 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,956 euro/l per la benzina e 2,234 euro/l per il gasolio.

Condividi

```