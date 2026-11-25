Carburanti, in calo i prezzi medi: benzina a 1,935 euro/l e gasolio a 2,194 euro/l

(Teleborsa) - Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti, nella giornata di mercoledì 25 novembre 2026 i prezzi medi self service sulla rete stradale nazionale sono in diminuzione, attestandosi a 1,935 euro/l per la benzina e 2,194 euro/l per il gasolio. Lo rende noto il Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit).



Sulla rete autostradale, i prezzi medi self sono invece pari a 1,965 euro/l per la benzina e 2,242 euro/l per il gasolio.



Per quanto riguarda la benzina, sono 17.144 gli impianti con un prezzo inferiore a 1,95 euro/l, pari a circa l’86% del totale degli impianti stradali e autostradali. Di questi, 9.132 (circa il 46%) applicano un prezzo inferiore a 1,93 euro/l.



Per il gasolio, gli impianti con prezzi inferiori a 2,20 euro/l sono 14.111, circa il 70% del totale. Di questi, 6.008 (circa il 30%) vendono il carburante a meno di 2,18 euro/l.

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