Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 2,003 euro/litro, gasolio a 2,227

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 6 novembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,003 euro/litro per la benzina e 2,227 euro/litro per il gasolio.



In larga parte della rete stradale, tuttavia, anche grazie al price cap a cui hanno aderito le principali compagnie, i prezzi self-service restano sotto i 2 €/l per la benzina e i 2,20 €/l per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self-service registrato è di 2,030 euro/litro per la benzina e 2,280 euro/litro per il gasolio.

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