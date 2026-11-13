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Carburanti, prezzo medio self benzina scende a 1,969 euro e gasolio 2,213 euro

Economia, Energia
Carburanti, prezzo medio self benzina scende a 1,969 euro e gasolio 2,213 euro
(Teleborsa) - Continuano a ridursi i prezzi dei carburanti sulla rete italiana. Secondo i dati giornalieri del Mimit, in data odierna - venerdì 13 novembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service', lungo la rete stradale nazionale, è sceso a 1,969 euro/l per la benzina e 2,213 euro/l per il gasolio. Parallelamente, sulla rete autostradale, il prezzo medio self si è portato a 1,999 euro/l per la benzina e 2,275 euro/l per il gasolio.
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