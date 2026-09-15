Milano 17:35
51.555 -0,14%
Nasdaq 20:58
28.935 -0,66%
Dow Jones 20:58
52.064 -0,68%
Londra 17:35
10.658 -0,37%
Francoforte 17:36
25.402 -0,15%

Empire State Index USA in settembre

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Empire State Index USA in settembre
USA, Empire State Index in settembre pari a 7,6 punti, in calo rispetto al precedente 20,6 punti (la previsione era 14,8 punti).
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