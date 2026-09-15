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Empire State Index USA in settembre
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15 settembre 2026 - 14.35
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Empire State Index in settembre pari a 7,6 punti
, in calo rispetto al precedente 20,6 punti (la previsione era 14,8 punti).
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