Semestre record per Smart Capital, utile netto cresce a tripla cifra: 10,9 milioni

(Teleborsa) - Smart Capital chiude il primo semestre 2026 con un utile netto consolidato di 10,9 milioni di euro, in crescita a tripla cifra, grazie all'ottimizzazione del portafoglio. L'utile netto di pertinenza della capogruppo si attesta a 4,7 milioni di euro.



Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2026 è salito ad Euro 83,4 milioni, oltre che per il risultato dell’esercizio, anche grazie al consolidamento integrale con Entera. Il totale attivo consolidato al 30 giugno 2026 ha seguito la medesima dinamica ed è incrementato del 28% a Euro 121,6 milioni rispetto ad Euro 95,1 milioni al 31 dicembre 2025.



I ricavi per attività di advisory nel periodo sono stati di circa Euro 1,5 milioni rispetto ad Euro 0,6 milioni nel corso del primo semestre 2025 (+150%). Entera ha contribuito per circa Euro 0,8 milioni.



Il costo del personale è pari a circa Euro 1,2 milioni. Smart Capital ha contribuito per circa Euro 0,7 milioni, in aumento rispetto al primo semestre 2025 a seguito dell’inserimento di alcune figure all’interno del team, ed è, come sempre, sensibilmente influenzato dalla componente delle remunerazioni variabili del management team che, come noto, sono parametrate ai risultati. Il costo del personale imputabile ad Entera è invece di circa Euro 0,5 milioni.



L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, pari a circa Euro 0,5 milioni, è riconducibile per Euro 0,4 milioni a Entera, in relazione all'ammortamento dell'avviamento generato dal consolidamento della controllata Trusters e dall'avviamento da fusione.



La Posizione Finanziaria Netta consolidata del Gruppo al 30 giugno 2026, senza considerare attività finanziarie non correnti ritenute sotto un profilo meramente gestionale assimilabili a liquidità, era positiva (debito) per circa Euro 23,4 milioni rispetto ad Euro 18,4 milioni al 31 dicembre 2025. La PFN Adjusted è invece negativa (cassa) per Euro (19,1) milioni (Euro (25,1) milioni al 31 dicembre 2025) e comprende gli investimenti liquidabili in fondi comuni, polizze, obbligazioni ed altri strumenti finanziari detenuti con un’ottica di breve termine.



Andrea Costantini, Presidente e Amministratore Delegato, e Andrea Faraggiana, Managing Partner e Direttore Generale di Smart Capital, hanno così commentato: “Il primo semestre 2026 ha visto il completamento dell'aumento di capitale di Smart Capital, con l'ingresso nella compagine sociale, tra l’altro, di numerose e importanti famiglie imprenditoriali marchigiane nell'ambito dell'acquisizione di Marcap S.r.l.(“Marcap”): un risultato che conferma come il nostro modello continui ad attrarre nuove famiglie imprenditoriali. Nel corso del semestre abbiamo inoltre perfezionato l'operazione Entera S.p.A. (“Entera”), dando vita a un nuovo verticale nel mondo dei servizi alle PMI, un progetto sul quale il team è fortemente impegnato ad accelerare lo sviluppo, sia per via organica sia tramite ulteriori

acquisizioni. Abbiamo altresì proseguito nella ricerca e selezione delle migliori PMI quotate e non quotate in cui investire con un’ottica di medio-lungo periodo. Sul fronte delle partecipate, sono state portate a termine importanti operazioni che hanno generato rilevanti plusvalenze, come nel caso di Next Geosolutions Europe S.p.A. e di Midsea S.r.l., partecipata di Midolini Group S.p.A. Continuiamo a investire per la creazione di valore, anche al fianco di realtà in cui siamo già presenti, offrendo, ove possibile, l'opportunità alle famiglie azioniste di Smart Capital di partecipare direttamente alle operazioni, tramite club deal dedicati. Infine, abbiamo investito nella nuova sede di Smart Capital a Monza, la cui apertura è prevista per l'inizio del 2027".

Condividi

```