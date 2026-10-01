Dedem, ricavi semestrali in crescita del 20% ma in perdita di 2,2 milioni per ammortamenti

(Teleborsa) - Dedem , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di automazione, identificazione e intrattenimento, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi caratteristici in crescita del 19,9% a 57 milioni di euro, un EBITDA sceso del 18,5% a 5,1 milioni e una perdita netta di 2,2 milioni, rispetto all'utile di 0,3 milioni dello stesso periodo del 2025. La crescita, equamente distribuita tra componente organica e acquisizioni, esclusa una commessa pubblica ICT, si accompagna a una fase di assorbimento dei costi di integrazione e di iniziative avviate nell'esercizio precedente. Accelera intanto la diversificazione del gruppo, con il lancio del vending esperienziale accanto ai business storici Photobooth e Leisure.



I risultati



I ricavi caratteristici si sono attestati a 57 milioni di euro, rispetto ai 47,6 milioni del primo semestre 2025. I ricavi da Photobooth sono cresciuti del 12,9% a 25,8 milioni, sostenuti dalla domanda legata alla scadenza dei documenti cartacei e dall'adeguamento dei prezzi, con i pagamenti cashless saliti dal 28% a circa il 35% degli incassi medi.



L'EBITDA è pari a 5,1 milioni di euro, contro i 6,2 milioni dell'anno precedente, con un margine sceso dal 13,03% all'8,85%. La società attribuisce il calo a tre fattori: i maggiori costi dei componenti hardware di una commessa pubblica, non trasferibili sui prezzi di vendita, un'integrazione delle acquisizioni 2025 più articolata del previsto e il differimento di alcune aperture di locali leisure. L'EBIT è salito a 1,2 milioni (vs 0,6 milioni), mentre il risultato netto è negativo per 2,2 milioni, dopo ammortamenti per 6,8 milioni e un saldo positivo di imposte per 0,8 milioni.



La posizione finanziaria netta evidenzia un indebitamento di 33 milioni di euro, in aumento di 4 milioni rispetto ai 29 milioni di fine 2025, principalmente per il tiraggio delle linee capex a supporto degli investimenti, pari a 8,7 milioni nel semestre (+14,9%). La gestione operativa ha generato 5,1 milioni di cassa e la liquidità ammonta a 8,2 milioni.



Il commento del presidente



"I risultati del periodo riflettono da un lato la crescita del Gruppo e dall'altro gli investimenti necessari per sostenere una nuova fase di sviluppo - ha dichiarato Alberto Rizzi, presidente di Dedem - Negli ultimi anni abbiamo investito in tecnologie e competenze per ampliare il perimetro del Gruppo e rafforzare la nostra presenza in mercati caratterizzati da interessanti prospettive di crescita. Oggi Dedem non è più soltanto un operatore leader nel settore Photo ID, ma una realtà industriale presente in mercati differenti, dall'intrattenimento al retail tech, accomunati da una forte componente tecnologica e dalla capacità di generare sinergie operative e commerciali. Guardiamo ai prossimi esercizi con fiducia, consapevoli che le basi costruite oggi ci consentiranno di accelerare il percorso di crescita e di sviluppo della redditività negli anni a venire".



L'outlook



Nel secondo semestre Dedem proseguirà nell'attuazione del piano industriale, concentrandosi sulla messa a regime degli investimenti già effettuati, sull'integrazione delle attività acquisite e sul miglioramento dell'efficienza operativa, con maggiore selettività negli investimenti e crescente attenzione alla marginalità. Nel Photobooth continueranno l'ottimizzazione della distribuzione delle macchine e lo sviluppo di servizi evoluti, nel Leisure saranno sostituite progressivamente le apparecchiature con soluzioni a maggiore capacità di generare ricavi, con l'apertura del nuovo Wappy Parma Promenade, mentre il vending esperienziale, con le macchine CoverME, punta a un livello medio mensile di ricavi prossimo a 200 mila euro entro fine anno. Il gruppo proseguirà inoltre nella razionalizzazione delle attività ICT a bassa marginalità.



(Foto: Giovanni Ricciardi)

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