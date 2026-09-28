Redelfi, l'utile semestrale sale a 6,8 milioni di euro. PFN peggiore rispetto alla guidance

(Teleborsa) - Redelfi , management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con un Valore della Produzione pari a 16,1 milioni di euro, in leggera crescita rispetto a 15,9 milioni al 30 giugno 2025. Questo risultato è ascrivibile principalmente alla valorizzazione dei progetti BESS in Italia.



L'EBITDA (Margine Operativo Lordo) è pari a 11,3 milioni di euro, con EBITDA margin pari al 70,3%, in aumento rispetto al 30 giugno 2025 (10,4 milioni; EBITDA margin +4,9%). L'incremento riflette principalmente la progressiva messa a terra e valorizzazione dei progetti sviluppati negli esercizi precedenti, giunti a uno stadio di maturità tale da generare una contribuzione economica crescente. L'EBIT è pari a 10,5 milioni di euro (vs 9,6 milioni) dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 0,8 milioni, con un conseguente EBIT Margin del 65,34%. Il Risultato Netto consolidato è pari a 6,8 milioni di euro (di cui 5,9 milioni di pertinenza del Gruppo). La variazione del Net Profit rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente è pari a circa 0,8 milioni.



La Posizione Finanziaria Netta è pari a 18,7 milioni di euro (cash negative). Gli effetti del periodo sono principalmente legati alle uscite monetarie relative ai costi di periodo (circa 5,6 milioni). La PFN risulta essere superiore rispetto alle guidance del Piano Industriale 2023-2026, questo disallineamento è dovuto essenzialmente da: i) uscita dell'earn out di GPA pari a 11,2 milioni, previsto nel Piano Industriale 2023-2026 successivamente al 2026 e accaduto invece nel 2025; ii) aumento di capitale ed esercizio dei Warrant 2023-2025 per un totale di 9 milioni; iii) mancati incassi dalla vendita dei progetti negli Stati Uniti, derivanti dalla scelta strategica di focalizzarsi sul mercato italiano; iv) scelta di posticipazione degli incassi connessi alla valorizzazione della Pipeline Bright Storage rispetto alle tempistiche originariamente previste, in considerazione dell'avvio di un processo competitivo.



"I risultati del primo semestre, in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, confermano la solidità del percorso intrapreso e la validità della scelta strategica di focalizzare lo sviluppo su un mercato con grande potenziale di crescita come quello italiano - ha commentato il presidente Davide Sommariva - Il Gruppo entra oggi in una nuova fase della propria crescita: l'ottenimento delle prime autorizzazioni e l'avvio del processo competitivo di vendita segnano il progressivo passaggio dallo sviluppo alla valorizzazione economica della pipeline BESS. Dopo anni dedicati alla creazione dei progetti presenti nelle pipeline, ci prepariamo quindi a trasformare il valore industriale creato in importanti flussi di cassa, dando concreta visibilità al potenziale del nostro modello di business e continuando a generare valore per i nostri azionisti".

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