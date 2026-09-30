Powersoft, nuovo accordo con Holoplot dopo Sphere di Las Vegas: commessa da 6 milioni

(Teleborsa) - Powersoft , alla guida di un gruppo tecnologico operativo a livello mondiale nei sistemi pro-Audio e quotata su Euronext Growth Milan, ha siglato un nuovo accordo per la fornitura di moduli di amplificazione con Holoplot, società tedesca operante nel mercato delle tecnologie e dei sistemi per applicazioni audio professionali, finalizzati alla realizzazione di una nuova venue immersiva con tecnologia avanzata.



L'accordo si inserisce nel percorso di collaborazione avviato nel 2019 tra Powersoft e Holoplot, già concretizzatosi nella fornitura di soluzioni di amplificazione innovative per il sistema audio di Sphere a Las Vegas, e conferma la continuità di una partnership sviluppata su progetti internazionali caratterizzati da elevata complessità tecnologica. In questo nuovo progetto, Powersoft viene coinvolta nella fornitura di innovativi sistemi audio per una struttura che rappresenta la nuova frontiera dell'intrattenimento facendo vivere allo spettatore un'esperienza audio e video immersiva. Il valore della fornitura è pari a circa 6 milioni di euro. Le consegne sono previste in diverse tranches e saranno completate nel 2027.



"Siamo soddisfatti di essere nuovamente partner di Holoplot e di contribuire con il nostro know-how alla realizzazione di una nuova spettacolare venue - ha detto Luca Giorgi, Sales Director di Powersoft - Per questa nuova struttura dell'high-tech entertainment forniremo un sistema audio tecnologicamente avanzato per offrire al pubblico la migliore esperienza interattiva e totalizzante, garantendo al contempo un considerevole risparmio energetico e un ridotto impatto ambientale. Essere tra gli attori coinvolti conferma la nostra leadership nei sistemi audio di alto livello anche in ambito internazionale".

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