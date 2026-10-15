Eventi e scadenze del 15 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 15/10/2026

Appuntamenti:

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge quest'anno a Bangkok. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale. Parteciperanno anche il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Salone dell’Auto di Parigi 2026 - Paris Expo Porte de Versailles - 91ª edizione del Mondial de l'Auto Paris, il salone internazionale dedicato all'automobile, alle innovazioni del settore e alle nuove soluzioni per la mobilità, che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. All'evento partecipano costruttori e operatori del comparto, con esposizioni, conferenze e attività dedicate al pubblico (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Bloomberg New Economy Forum 2026 - Nuova Delhi - Forum internazionale che riunisce rappresentanti istituzionali, leader d'impresa, investitori ed esperti per discutere le principali sfide economiche e geopolitiche globali, con particolare attenzione ai cambiamenti degli equilibri economici, al commercio, alla tecnologia e alla transizione energetica. Interverrà il funzionario della Federal Reserve, Christopher J. Waller e Mario Draghi (da martedì 13/10/2026 a giovedì 15/10/2026)

IIF Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance si svolgerà a Bangkok e online. Sarà focalizzato sulle questioni critiche che influenzano i mercati globali e l'economia. Parteciperanno CEO/Presidenti, politici, innovatori e regolatori che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

IEG - InOut Expo - The Hospitality Community - Rimini Expo Centre - InOut è l'appuntamento di riferimento per progettare, arredare e innovare il settore dell'ospitalità. All'evento, di Italian Exhibition Group, strutture ricettive e balneari incontrano le migliori tecnologie, forniture e servizi, arredi e soluzioni wellness (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

TTG Travel Experience - Rimini - Rimini Expo Centre - 63ª edizione di TTG Travel Experience, di Italian Exhibition Group. Manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. Parteciperanno operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Digital Innovation Forum 2026 - Villa Erba, Cernobbio - 4ª edizione del forum dedicato alle policy per l'innovazione digitale, la competitività industriale e lo sviluppo delle tecnologie del futuro, promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale. Il tema centrale sarà "L'Europa del Fare Innovazione", con focus sul quadro normativo e industriale necessario a trasformare ricerca e investimenti in valore economico e sociale: L'evento riunisce rappresentanti istituzionali, imprese tecnologiche, università, startup e investitori (da mercoledì 14/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

XXI Vertice dei Paesi del gruppo Arraiolos - Incontro dei capi di Stato partecipanti al gruppo Arraiolos, in programma in Slovenia, tra Lubiana e Brdo pri Kranju. Partecipa il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella (da giovedì 15/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Consiglio europeo - Bruxelles - I leader dell'UE si riuniranno per concentrarsi sulle questioni economiche e sulle misure per affrontare le sfide legate alla competitività europea, compresi i prezzi dell'energia. Discuteranno inoltre del bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2028-2034, del continuo sostegno all'Ucraina, degli attacchi ibridi in Europa riconducibili alla Russia, di migrazione, allargamento e riforme, nonché della situazione in Medio Oriente. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (da giovedì 15/10/2026 a venerdì 16/10/2026)

Banca d'Italia - Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Conti finanziari; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia

Riunione del Development Committee della Banca Mondiale e del FMI - Il Comitato, composto da rappresentanti dei Paesi membri della Banca Mondiale e del FMI, si occupa delle questioni relative allo sviluppo e delle risorse finanziarie necessarie a sostenere la crescita e la riduzione della povertà nei Paesi in via di sviluppo. La riunione si terrà a Bangkok

Vertice G7 - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali - Bangkok - La riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali dei G7 si tiene sotto la presidenza francese in concomitanza delle Riunioni della Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale. Parteciperà il ministro Giorgetti

INPS - Pubblicazione dell'osservatorio: Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema pensionistico italiano

Vertice G20 - Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali - Bangkok - Riunione, sotto la presidenza statunitense, dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20, in occasione del Meeting annuale del Gruppo Banca Mondiale e Fondo monetario internazionale. Parteciperanno, il ministro Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone

09:00 - CDP Investor Day 2026 - Milano, via Roberto Sarfatti 10 (sede SDA Bocconi) - Primo CDP Investor Day: un confronto con la comunità finanziaria sui principali temi al centro dell'agenda economica del Paese. Interverranno il Presidente di CDP, Giovanni Gorno Tempini, l'Amministratore Delegato di CDP, Dario Scannapieco e il Rettore dell'Università Bocconi, Francesco Billari. Saranno presenti i top management di società partecipate del Gruppo CDP e investitori istituzionali italiani ed esteri

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al Forum Adnkronos "Sostenibilità, le nuove parole chiave"

10:15 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Villa Borghese - Piazza di Siena - Evento in occasione della settimana nazionale della Protezione Civile dal titolo "Percorsi di Protezione civile 2026", alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

15:00 - INPS - "Famiglia, natalità e lavoro: evidenze e politiche" - Padova, Auditorium Museo della Natura e dell'Uomo - Evento organizzato dall'INPS in collaborazione con l'Università di Padova. Parteciperanno il Presidente INPS, Gabriele Fava, il Direttore regionale INPS Veneto, Filippo Pagano e il Direttore centrale Studi e Ricerche INPS, Gianfranco Santoro

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento medio-lungo

Aziende:

Alcoa - Risultati di periodo: Q3 2026

Brunello Cucinelli - Appuntamento: In seguito al CdA, si terrà una conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari. - CDA: Approvazione dei dati di Ricavi al 30 settembre 2026

Casta Diva Group - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fidia - CDA: Relazione Semestrale

ManpowerGroup - Risultati di periodo

SG Company - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

U.S. Bancorp - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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