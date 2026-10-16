Milano 14:04
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Forte interesse per Comcast Corporation

Finanza
Forte interesse per Comcast Corporation
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Brilla il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un aumento del 3,42%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 21,77 USD, con stop loss posto a quota 20,36 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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