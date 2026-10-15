Intesa Sanpaolo: a Brescia nascono i "Dialoghi sul sociale"

(Teleborsa) - Dall'accesso alla salute all'integrazione, dalla rigenerazione urbana all'innovazione sociale: sono alcuni dei temi al centro di "Dialoghi sul Sociale", il nuovo ciclo di incontri promosso da Intesa Sanpaolo per il Sociale nella sede di Brescia a Palazzo Negroboni (via Trieste 8) in collaborazione con Talent Garden, AI Transformation Academy leader in Europa per la formazione e il networking nell’ambito dell’innovazione digitale.



Tre appuntamenti e tre ospiti per affrontare alcune delle principali trasformazioni che stanno interessando la società e le comunità, attraverso conversazioni aperte che intrecciano dati, esperienze e prospettive sul futuro.



La rassegna prenderà il via martedì 20 ottobre con Roberta Villa, medico e divulgatrice scientifica, proseguirà giovedì 26 novembre con Angelica De Vito, esperta di migrazioni climatiche e consulente diplomatica presso le Nazioni Unite, e giovedì 3 dicembre con Mario Calderini, professore ordinario alla School of Management del Politecnico di Milano e direttore di TIRESIA, Centro di ricerca sull'innovazione e la finanza a impatto sociale.



A condurre gli incontri sarà Mario Moroni, esperto di innovazione e autore de "Il Caffettino", podcast dedicato all'innovazione e all'attualità. Il format punta su un linguaggio diretto e accessibile: non conferenze accademiche, ma dialoghi capaci di rendere comprensibili questioni complesse e di mettere a confronto competenze, vissuti e punti di vista differenti. Per partecipare agli incontri in presenza è sufficiente prenotarsi sul sito https://perilsociale. intesasanpaolo.com nell’apposita sezione.



"Con "Dialoghi sul Sociale" vogliamo creare uno spazio di confronto aperto, nel quale competenze diverse possano incontrarsi e contribuire a una lettura più consapevole delle trasformazioni che stanno interessando le nostre comunità. La scelta di Brescia e della sede di Intesa Sanpaolo per il Sociale nasce dalla volontà di fare di questo luogo non solo un presidio operativo, ma anche un punto di riferimento per il dialogo sui temi dell’inclusione e della coesione sociale", dichiara Andrea Forghieri, Executive Director Intesa Sanpaolo per il Sociale.



IL PROGRAMMA: LE "ROTTE" PER LEGGERE IL CAMBIAMENTO



Si parte il 20 ottobre, alle ore 18, con Roberta Villa protagonista dell’incontro "La cura comincia dall'accesso". Il dialogo affronterà il tema della salute come diritto, partendo dall'importanza di poter comprendere correttamente le informazioni scientifiche e sanitarie per fare scelte consapevoli e contrastare la disinformazione.



Il 26 novembre alle ore 18 con Angelica De Vito nell’incontro "I luoghi che ci trasformano". Spazi, case e territori saranno letti come possibili luoghi di appartenenza e costruzione di comunità, in una riflessione che intreccia migrazioni climatiche, integrazione e rigenerazione dei territori.



Chiuderà l’anno, il 3 dicembre alle ore 18, Mario Calderini con "Le regole del gioco", un confronto sul ruolo di cittadini, istituzioni e organizzazioni nella costruzione di modelli sociali innovativi, replicabili e capaci di generare impatto.



Gli ospiti sono stati individuati attraverso un percorso di condivisione che ha coinvolto Intesa Sanpaolo per il Sociale, Youth Forum - organismo di Intesa Sanpaolo per il Sociale con funzioni sia consultive sia propositive che nasce per ascoltare, valorizzare e integrare le prospettive dei giovani - e Talent Garden, con l'obiettivo di portare nel ciclo esperienze e competenze diverse, anche sotto il profilo generazionale.



La rassegna non si esaurirà negli appuntamenti in presenza. Ogni incontro sarà infatti videoregistrato e trasformato in un vodcast, che sarà successivamente reso disponibile sui canali di Intesa Sanpaolo, consentendo di ampliare la platea e rendere i contenuti accessibili anche online.



Con "Dialoghi sul Sociale", Palazzo Negroboni si propone così come uno spazio stabile di confronto sui temi della coesione sociale, mettendo in relazione esperienze e competenze diverse per contribuire a una maggiore consapevolezza sulle trasformazioni che attraversano il Paese e sulle possibili risposte alle nuove sfide sociali.

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