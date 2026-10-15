Londra: andamento sostenuto per IG Group

(Teleborsa) - Avanza il gruppo britannico di trading online , che guadagna bene, con una variazione del 2,99%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di IG Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la piattaforma di trading su derivati e spread betting , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 9,61 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 9,94. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 9,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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