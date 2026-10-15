Madrid: nuovo spunto rialzista per Telefonica
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda di telefonia spagnola, che avanza bene del 2,51%.
L'andamento della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Telefonica, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,272 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,322 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,238.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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