Rottamazione-quinquies al via: possibile da oggi richiedere il prospetto

Poi occorrerà presentare la domanda di adesione entro il termine del 15 dicembre 2026

(Teleborsa) - Prende formalmente il via la rottamazione-quinquies riferita a cartelle esattoriali, imposte e multe di Comuni, Regioni e altri enti locali che aderiscono all'iniziativa. Da oggi sarà possibile richiedere online, sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il prospetto informativo contenente l'elenco dei carichi ammessi alla definizione agevolata.



Il documento contiene l’elenco delle cartelle di pagamento che possono essere "definite" e l’importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa (al netto di eventuali diritti di notifica, spese per procedure esecutive e degli interessi di dilazione previsti in caso di pagamento rateale).



Chi aderisce?

Prima di richiedere il Prospetto informativo, occorrerà consultare l’elenco delle Regioni e degli Enti locali che hanno adottato il provvedimento di applicazione della Rottamazione-quinquies, per verificare che l’Ente ha aderito all'iniziativa e rispetto a quali carichi (tributi, multe ecc). L'Agenzia ricorda che la rottamazione-quinquies non riguarda i tributi locali gestiti in proprio (riscossione diretta) o affidati a concessionari privati. Gli enti territoriali che hanno aderito sono in tutto circa 1.500. Se l’Ente non è presente nell’elenco, nel Prospetto informativo non saranno riportate le somme relative ai carichi affidati da tale Ente.



Presa in carico e domanda di adesione

Dopo aver richiesto il Prospetto informativo, il contribuente potrà visualizzare una schermata con la conferma che la richiesta è stata presa in carico e riceverà nelle successive 12 ore una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il Prospetto entro i successivi 5 giorni. Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download e sarà necessario procedere con una nuova richiesta.



La domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies dovrà essere presentata entro il termine del 15 dicembre 2026. La domanda potrà essere presentata con due modalità: Online in area riservata, compilando il form e selezionando le cartelle di pagamento che si intende inserire nella domanda di adesione; Online in area pubblica, compilando il form ed allegando la documentazione di riconoscimento in formato pdf. Se si presenta la domanda in area riservata, il servizio propone esclusivamente i carichi "definibili".

Come pagare L'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà a comunicare l'ammontare delle somme dovute entro il 28 febbraio 2027. Sarà possibile pagare in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2027, o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare. La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano.



Per pagare i moduli allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" della Rottamazione-quinquies, oltre al servizio "Paga online", è possibile utilizzare i canali telematici di banche, Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.





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