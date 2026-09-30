Snam, rinnovati programmi di finanziamento Euro Medium Term Notes ed Euro Commercial Paper

(Teleborsa) - Il CdA di Snam ha approvato il rinnovo annuale del Programma Euro Medium Term Notes (Programma EMTN), avviato nel 2012, e il rinnovo triennale del Programma Euro Commercial Paper (Programma ECP), avviato nel 2018.



Il plafond massimo complessivo del Programma EMTN è confermato in 15 miliardi di euro. Il Consiglio ha autorizzato l'emissione, entro un anno dalla data di approvazione del relativo Base Prospectus da parte dell'autorità competente, di uno o più prestiti obbligazionari, anche in più tranche, nei limiti della capacità residua del Programma EMTN, pari a circa 2,6 miliardi di euro alla data odierna, incrementata degli importi delle obbligazioni eventualmente rimborsate nel medesimo periodo. Il valore nominale complessivo dei prestiti obbligazionari in circolazione non potrà in ogni caso superare il limite massimo di 15 miliardi di euro.



Coerentemente con la strategia di finanza sostenibile del Gruppo, i proventi delle emissioni potranno essere destinati sia alle generali attività aziendali, anche attraverso Sustainability-Linked Bonds legati a specifici indicatori di performance ESG, sia al finanziamento di progetti e investimenti eleggibili mediante strumenti obbligazionari strutturati sul criterio dello use of proceeds, a supporto dell'integrazione energetica e della strategia di decarbonizzazione di lungo termine del Gruppo. Alla data odierna, nell'ambito del Programma EMTN risultano emessi prestiti obbligazionari per circa 12,4 miliardi di euro.



Il Consiglio ha inoltre approvato il rinnovo triennale del Programma ECP, confermandone l'ammontare massimo complessivo in 3,5 miliardi di euro o il relativo controvalore in altre valute. Nell'ambito del Programma ECP, Snam potrà procedere a una o più emissioni di Euro Commercial Paper (ECP), anche in più serie o tranche, nei limiti della capacità residua del Programma ECP, di volta in volta incrementata degli importi delle ECP medio tempore rimborsate e diminuita di quelle medio tempore emesse, con durata fino a 364 giorni e destinate a investitori qualificati. Il valore nominale complessivo delle ECP emesse a valere sul Programma ECP non potrà in ogni caso superare il limite massimo di euro 3.500.000.000.



Il Programma ECP consente a Snam di diversificare le fonti di finanziamento a breve termine, supportando una gestione efficiente della tesoreria e della liquidità del Gruppo, nonché la gestione delle finestre di mercato per la raccolta a medio-lungo termine. Alla data odierna, l'ammontare delle ECP in essere è pari a circa 1,2 miliardi di euro. Nel quadro del rinnovo, Snam intende mantenere una componente ESG nel Programm ECP, valutandone l'evoluzione in linea con le più recenti best practice di mercato.

Condividi

```