Edison, Monti: processo di apertura capitale "sospeso" con incertezza in Medio Oriente

(Teleborsa) - "In questo momento il processo" di apertura del capitale è "sospeso perché non ci sono le condizioni di mercato sufficienti per poter procedere". Lo ha detto Nicola Monti, AD di Edison , secondo quanto raccolto da ANSA a margine di Green & Net Zero Talk a Milano, commentando l'apertura del capitale di Edison da parte della controllante francese EDF.



Per Monti, "sono sempre state valutate entrambe le opzioni fin dall'inizio, cioè l'apertura del capitale attraverso una quotazione piuttosto che la cessione ad un terzo di una quota di minoranza, ma oggettivamente noi oggi anche per effetto dell'ammanco di visibilità sulle

forniture dal Qatar che sono per noi importanti facciamo difficoltà a presentare un piano di breve termine che sia realistico e affidabile. I prezzi sono molto alti, c'è molta incertezza e quindi la decisione al momento del nostro azionista è quella di sospendere il processo e di aspettare tempi migliori".



"Rimane - ha aggiunto - sempre la volontà di procedere con l'apertura del capitale, vediamo quando le condizioni saranno adeguate per poterlo riprendere. Penso che lo riprenderemo l'anno prossimo appena ci sarà un po' più di certezza sui mercati e in particolare sulla situazione del Golfo".



Sul fronte della ripresa delle forniture da QatarEnergy, ha sottolineato che "finora abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali di un'interruzione delle forniture fino a circa metà dicembre, e ogni mese progressivamente QatarEnergy aggiorna le previsioni. Per ora né noi né loro sembra siano in grado di fare previsioni a più lungo termine, quindi speriamo che si possa riprendere con l'inizio dell'anno prossimo, ma sinceramente non abbiamo visibilità in questo momento".



E sull'ipotesi di terminare il contratto con la compagnia qatariota ha commentato: "Oggi non è interesse nostro né loro guardare questo orizzonte. Anzi noi avevamo iniziato, prima prima dell'apertura di questo conflitto, a discutere su un prolungamento del contratto oltre la sua naturale scadenza. Le relazioni con loro sono ottime perché il contratto è in vigore dal 2009 ed è di lungo termine. Abbiamo interesse a capire quando si potrà riprendere e anche in che modo poterlo proseguire per qualche altro anno".



Per quanto riguarda la partita Bioenerys, società attiva nel settore del bio-metano controllata da Snam , l'AD ha detto che "abbiamo presentato la nostra ultima offerta vincolante alla fine di settembre, ci aspettiamo che Snam prenda le sue decisioni su come procedere nel giro dei prossimi giorni, delle prossime settimane". "Il processo - ha aggiunto - è ormai in corso da quasi un anno. Siamo arrivati, dopo la fase non binding, alla fase binding, quindi siamo alla parte finale".

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