Giappone, vendite al dettaglio di agosto rallentano più delle attese a +2,7% su anno

(Teleborsa) - Rallentano le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite ad agosto sono aumentate su base annuale del 2,7% dopo il +3,7% del mese precedente (rivisto dal +4%). Le attese degli analisti erano per una crescita dei consumi del 3,3%.



Su base mensile, le vendite sono salite dell'1,2% dopo il +2,1% del mese precedente.



Quanto alle vendite all'ingrosso hanno riportato un incremento del 7,5% su anno e dell'1,9% su mese.



Le vendite totali hanno evidenziato così un incremento del 6,3% tendenziale e del 2% su mese.

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