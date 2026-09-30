Milano 10:42
51.999 +0,38%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:42
10.685 +0,45%
Francoforte 10:42
25.426 +0,11%

Giappone, vendite al dettaglio di agosto rallentano più delle attese a +2,7% su anno

Economia, Macroeconomia
Giappone, vendite al dettaglio di agosto rallentano più delle attese a +2,7% su anno
(Teleborsa) - Rallentano le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite ad agosto sono aumentate su base annuale del 2,7% dopo il +3,7% del mese precedente (rivisto dal +4%). Le attese degli analisti erano per una crescita dei consumi del 3,3%.

Su base mensile, le vendite sono salite dell'1,2% dopo il +2,1% del mese precedente.

Quanto alle vendite all'ingrosso hanno riportato un incremento del 7,5% su anno e dell'1,9% su mese.

Le vendite totali hanno evidenziato così un incremento del 6,3% tendenziale e del 2% su mese.
Condividi
```