Milano 15:36
51.868 +0,61%
Nasdaq 15:37
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Dow Jones 15:37
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Londra 15:36
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Francoforte 15:37
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Vendite dettaglio USA (MoM) in agosto

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Vendite dettaglio USA (MoM) in agosto
USA, Vendite dettaglio in agosto su base mensile (MoM) +1,2%, in aumento rispetto al precedente -0,5% (la previsione era +0,8%).
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