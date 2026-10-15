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USA, Scorte industria (MoM) in agosto
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Scorte industria in agosto su base mensile (MoM) +0,4%
, in calo rispetto al precedente +0,9% (in linea con le stime degli analisti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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