Milano 16:19
49.220 -1,07%
Nasdaq 16:19
29.604 -1,16%
Dow Jones 16:19
51.872 +0,48%
Londra 16:19
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Francoforte 16:17
25.233 -0,26%

USA, Scorte industria (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Scorte industria (MoM) in agosto
USA, Scorte industria in agosto su base mensile (MoM) +0,4%, in calo rispetto al precedente +0,9% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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