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/ Germania, Ordini industria (MoM) in agosto
Germania, Ordini industria (MoM) in agosto
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06 ottobre 2026 - 08.30
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Ordini industria in agosto su base mensile (MoM) -10,6%
, in calo rispetto al precedente +3,2% (la previsione era -1%).
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