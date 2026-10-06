Milano 10:43
51.538 +1,42%
Nasdaq 5-ott
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Dow Jones 5-ott
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Francoforte 10:43
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Germania, Ordini industria (MoM) in agosto

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Germania, Ordini industria (MoM) in agosto
Germania, Ordini industria in agosto su base mensile (MoM) -10,6%, in calo rispetto al precedente +3,2% (la previsione era -1%).
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