Milano 16:35
50.538 +0,60%
Nasdaq 16:35
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Dow Jones 16:35
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Londra 16:35
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Francoforte 16:35
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Ordini industria USA (MoM) in agosto

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Ordini industria USA (MoM) in agosto
USA, Ordini industria in agosto su base mensile (MoM) +0,1%, in calo rispetto al precedente +0,8% (in linea con le stime degli analisti).
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