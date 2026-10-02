Milano 13:56
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Dow Jones 1-ott
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Vendite dettaglio Italia (YoY) in agosto

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Vendite dettaglio Italia (YoY) in agosto
Italia, Vendite dettaglio in agosto su base annuale (YoY) +0,5%, in calo rispetto al precedente +1%.
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