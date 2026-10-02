Milano 13:56
50.162 -0,15%
Nasdaq 1-ott
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Dow Jones 1-ott
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Londra 13:56
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Francoforte 13:57
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Vendite dettaglio Italia (MoM) in agosto

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Vendite dettaglio Italia (MoM) in agosto
Italia, Vendite dettaglio in agosto su base mensile (MoM) +0,3%, in aumento rispetto al precedente -0,4% (la previsione era -0,1%).
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