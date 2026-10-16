Analisi Tecnica: USD/CAD del 15/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Frazionale ribasso per il cross USD contro "Loonie", che chiude gli scambi con una perdita dello 0,32%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,4252, con il supporto più immediato individuato in area 1,4157. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,4126.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)