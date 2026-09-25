BPER Banca: buyback, acquistate 2,67 milioni di azioni proprie dal 18 al 24 settembre

(Teleborsa) - BPER Banca ha reso noto l'aggiornamento sull'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie. Nel periodo compreso tra il 18 e il 24 settembre 2026 la Società ha acquistato sul mercato regolamentato Euronext Milan 2.670.000 azioni ordinarie a un prezzo medio ponderato di 14,3120 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a circa 38,2 milioni di euro. Gli acquisti giornalieri sono stati pari a 520.000 azioni il 18 settembre, 560.000 azioni nelle sedute del 21, 22 e 23 settembre e 470.000 azioni il 24 settembre.



Al 24 settembre 2026, dall'avvio del programma, BPER ha acquistato complessivamente 8.250.000 azioni, pari a circa lo 0,39% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione di 14,2675 euro.



Il programma, comunicato al mercato il 6 agosto 2026 e avviato il 2 settembre 2026, dà attuazione all'autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2026 ed è eseguito da Equita SIM in piena indipendenza.





Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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