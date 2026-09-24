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WIIT cancella alcune obbligazioni del prestito senior unsecured da 150 milioni in scadenza

Finanza
WIIT cancella alcune obbligazioni del prestito senior unsecured da 150 milioni in scadenza
(Teleborsa) - WIIT, società quotata sul segmento Euronext Star Milan attiva nel mercato del Cloud Computing, ha fatto sapere di avere la cancellazione di alcune obbligazioni del prestito obbligazionario “Up to €150,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 7 October 2026”, per un importo nominale complessivo pari a 14.629.000 euro.

Per effetto della cancellazione, l’importo nominale del Prestito Obbligazionario è di 135.371.000 euro.

Il prestito scadrà il 7 ottobre 2026.
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