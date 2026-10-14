Banco Bpm colloca un Additional Tier 1 da 400 milioni con cedola al 6,75%

(Teleborsa) - Banco Bpm ha completato l'emissione di un nuovo strumento Additional Tier 1 perpetuo da 400 milioni di euro, rimborsabile dal sesto anno e destinato a investitori istituzionali. Il titolo è stato emesso alla pari, con cedola fissa del 6,75% fino al 21 ottobre 2032 e pagamento semestrale. In caso di mancato rimborso, la cedola sarà rideterminata ogni cinque anni sul tasso swap in euro a 5 anni più un reset spread di 338,3 punti base, il più contenuto registrato dal gruppo per strumenti analoghi "in un contesto di mercato complesso, segnato da elevata volatilità e diffusa incertezza". L'operazione ha riaperto il mercato primario europeo degli At1 dopo tre settimane di inattività.



Il pagamento delle cedole è totalmente discrezionale, e il valore nominale può essere ridotto temporaneamente se il coefficiente Cet1, consolidato o individuale, scende sotto il 5,125%. Contestualmente la banca ha annunciato un'offerta di riacquisto su un At1 perpetuo da 300 milioni in circolazione.



La domanda è arrivata soprattutto dall'estero: i fund manager hanno pesato per il 73% e le banche per il 13%, con Francia al 44%, Regno Unito al 16% e Italia al 14%.



Global coordinator sono stati Citi e Goldman Sachs International; joint bookrunner Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas, Citi, Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank e Goldman Sachs. Banca Akros e Crédit Agricole Cib sono parti correlate dell'emittente: l'operazione è però "di importo esiguo" e beneficia delle esclusioni previste dal regolamento Consob sulle operazioni con parti correlate.

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