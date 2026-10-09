Wall Street sale in attesa delle trimestrali, utili e AI sostengono i listini

(Teleborsa) - Wall Street torna a salire, sostenuta dalle aspettative di una stagione delle trimestrali positiva, nonostante le persistenti preoccupazioni per i prezzi dell’energia e gli elevati rendimenti dei titoli di Stato. L’S&P 500 interrompe così una serie di due sedute consecutive in ribasso. La maggior parte dei settori si muove in territorio positivo, mentre i produttori di semiconduttori cancellano i guadagni iniziali.
Il Brent
oscilla intorno ai 105 dollari al barile, alimentando i timori che nuove pressioni inflazionistiche possano spingere la Federal Reserve
a rialzare nuovamente i tassi d’interesse nel corso dell’anno. Sul mercato valutario, il dollaro si avvia a registrare il rialzo settimanale più lungo da inizio 2025.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
mostra una plusvalenza dello 0,74%; sulla stessa linea, l'S&P-500
avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.809 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100
(+0,45%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,5%).
Utili attesi in crescita, riflettori sulle società USA
Le imprese americane attraversano una delle fasi più solide degli ultimi anni sul fronte dei profitti: l’S&P 500 ha registrato sette trimestri consecutivi di crescita degli utili a doppia cifra. Per il terzo trimestre, gli analisti stimano un aumento dei profitti di circa il 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La tenuta dei risultati aziendali rappresenta un sostegno importante per i mercati, nonostante le tensioni geopolitiche, il rialzo dei rendimenti e i dubbi sulla sostenibilità degli investimenti nell’intelligenza artificiale. Le grandi banche si preparano alla stagione dei conti
L’attenzione si sposta anche sui principali istituti di credito statunitensi, attesi la prossima settimana alla prova dei risultati trimestrali. Le stime indicano ricavi complessivi vicini ai 19 miliardi di dollari per le attività di negoziazione azionaria delle maggiori banche di Wall Street.Goldman Sachs
che pubblicherà i conti martedì. Seguono Morgan Stanley
, JPMorgan Chase
e Bank of America
.
Sul fronte macroeconomico, la fiducia dei consumatori
americani è diminuita a inizio ottobre. Le valutazioni delle famiglie sulle condizioni economiche attuali hanno raggiunto il livello più basso mai registrato, con l’inflazione che continua a pesare sulle prospettive dei consumatori.OpenAI, SpaceX e Apple tra i titoli sotto osservazione
Nel comparto tecnologico, OpenAI
prevede di raggiungere o superare entro fine anno un fatturato annualizzato di 70 miliardi
di dollari. Intanto, SpaceX
si avvicina all’acquisizione di una porzione strategica di spettro radio
, necessaria per rafforzare la propria presenza nel mercato della telefonia mobile.
Nel settore dei trasporti, Delta Air Lines
ha ridotto le previsioni di utile per l’intero anno
, risentendo del costo elevato del carburante per aerei.
Infine, Humana
registra un forte rialzo dopo aver migliorato i risultati nelle valutazioni qualitative dei piani Medicare Advantage
, un progresso destinato a favorire i ricavi futuri della compagnia assicurativa sanitaria. I migliori e i peggiori
Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Amazon
(+2,86%), Visa
(+2,56%), Merck
(+2,41%) e Microsoft
(+2,35%).
I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su Apple
, che continua la seduta con -1,70%.
Piccola perdita per Home Depot
, che scambia con un -1,32%.
Tentenna 3M
, che cede l'1,26%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Lumentum Holdings
(+6,43%), Datadog
(+5,75%), Constellation Energy
(+4,81%) e PDD Holdings
(+4,09%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su T-Mobile US
, che ottiene -12,53%.
Sotto pressione ARM Holdings
, che accusa un calo del 2,98%.
Scivola Comcast Corporation
, con un netto svantaggio del 2,93%.
In rosso Astera Labs
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,52%.