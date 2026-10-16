Francoforte: al centro degli acquisti Salzgitter

(Teleborsa) - Effervescente il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,97%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salzgitter rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il grafico attuale del produttore di acciaio e tubi evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 48,73 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 50,27. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 47,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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