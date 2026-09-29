Indicazioni rialziste per Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Seduta decisamente positiva per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , parte del TecDAX , che ha terminato in rialzo del 2,33%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Siemens Healthineers è da comprare ai prezzi attuali pari a 38,67 Euro con stop loss individuato a quota 36,45 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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