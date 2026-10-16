Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader delle energie rinnovabili , che avanza bene dell'1,92%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Siemens Energy rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 132,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 136,5. Il peggioramento di Siemens Energy è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 130,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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