Listini asiatici in rialzo con il settore dei semiconduttori in rimonta

Bene anche le parole di Warsh sull'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - Seduta perlopiù in rialzo per i listini asiatici con il rimbalzo dei titoli del settore dei semiconduttori.



A sostenere il sentiment sono anche le parole del presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, sui benefici dell'intelligenza artificiale, definita "probabilmente il cambiamento più importante per l’economia statunitense e mondiale nella mia vita".



Warsh ha espresso fiducia sul fatto che l'AI potrà incrementare produttività e ricchezza delle economie che la utilizzeranno efficacemente, avvertendo tuttavia che il percorso potrebbe essere "molto accidentato" e che persistono incertezze sugli effetti sull'occupazione nel breve termine.



"Voglio trasmettere ottimismo, ma un ottimismo accompagnato dalla consapevolezza della serietà della sfida". Tra dieci anni, guardando indietro si dirà che si è trattato di un cambiamento di "enorme portata".





Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo , che mostra un guadagno dell'1,57% sul Nikkei 225. Più caute Shenzhen a +0,1% e Hong Kong (+0,5%); effervescente Seul (+2%).



In moderato rialzo Mumbai (+0,32%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione di Sydney (+0,81%).



La giornata del 15 ottobre si presenta piatta per l' euro contro la valuta nipponica , che mostra un esiguo +0,02%. Giornata fiacca per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile +0,04%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell' euro contro il dollaro hongkonghese , che sta facendo un moderato +0,06%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese scambia 2,94%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,67%.

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