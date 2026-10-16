Panetta, stima PIL 2026 in linea con numeri governo. Sui tassi: l'epicentro sono gli USA

(Teleborsa) - La stima di crescita della Banca d'Italia per il 2026 è sostanzialmente in linea con quella del governo
e "non è molto distante dal potenziale". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta
, parlando con i giornalisti a Bangkok, a margine delle riunioni del Fondo monetario internazionale, secondo quanto riporta l'ANSA.Crescita
"Abbiamo per quest'anno +0,9, che diventa +1% con la correzione per i giorni lavorativi. I risultati del primo e secondo trimestre sono andati meglio delle previsioni
", ha spiegato Panetta. La stima è quasi coincidente con l'1% indicato dal governo. Nelle proiezioni diffuse oggi
, Bankitalia ha alzato la previsione sul PIL 2026 allo 0,9% dallo 0,5% di giugno.
Secondo il Governatore, "l'economia a livello mondiale va meglio
. Lo shock energetico non ha avuto l'impatto che tutti si aspettavano. Abbiamo aumentato l'efficienza energetica, è aumentata la produzione da rinnovabili". Anche il commercio estero ha retto meglio del previsto: "quando avevamo fatto le nostre previsioni con quello 0,5% di crescita ci aspettavamo un forte impatto dai dazi", ha ricordato Panetta.Tassi e spread
Sul rialzo dei rendimenti, Panetta ha indicato negli Stati Uniti l'origine del fenomeno. "Negli Stati Uniti c'è l'epicentro dell'aumento dei tassi d'interesse a livello mondiale
" e "in Europa stiamo subendo la tracimazione
, lo spillover di questi tassi elevati negli Stati Uniti", ha detto.
Sugli spread pesa però anche il fattore politico. "Certo, c'è una aspettativa di potenziale instabilità politica
. L'incertezza disturba i mercati", ha aggiunto il Governatore, riferendosi implicitamente alla situazione in Francia. Di fronte alla possibilità di un cambio di governo o di coalizione, "i mercati sono incerti, vedono un cambio di regime e non sono molto contenti di mettere soldi dove non vedono certezza".Banche
Panetta ha commentato anche il consolidamento bancario, all'indomani dell'autorizzazione della BCE all'acquisizione di Commerzbank
da parte di UniCredit
. "Le fusioni bancarie tra intermediari di diversi paesi sono un ulteriore progresso verso il completamento dell'unione bancaria. Le concentrazioni che sono analizzate e valutate positivamente dalla vigilanza sono certamente un passo nella direzione giusta
", ha affermato.