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USA, Prezzi import (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Prezzi import (MoM) in agosto
USA, Prezzi import in agosto su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +0,4%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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