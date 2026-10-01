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Mare Group, il CdA approva l'incorporazione di EasyGo e E.M.M

Finanza
Mare Group, il CdA approva l'incorporazione di EasyGo e E.M.M
(Teleborsa) - Il CdA di Mare Group ha approvato le fusioni per incorporazione di EasyGo e di E.M.M.

Entrambe le operazioni saranno attuate decorsi i termini per l'eventuale opposizione dei creditori sociali prevista dalla legge, mediante la stipula dell'atto di fusione in seduta notarile, con cui verranno annullate, senza sostituzione, le quote rappresentative del 100% del capitale delle società incorporande attualmente detenute, direttamente e indirettamente, da Mare Group.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
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