OPS Retail, le controllate Dmedia Group, Publi (iN) e Media (iN) depositano istanza di liquidazione giudiziale in proprio

(Teleborsa) - OPS Retail rende noto che il 23 settembre scorso le controllate Dmedia Group, Publi (iN) e Media (iN) hanno depositato presso i competenti Tribunali, istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio, ai sensi del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza.



La decisione - si legge in una nota - è stata assunta a seguito di un'attenta valutazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle tre società, nonché delle prospettive di prosecuzione dell’attività, alla luce degli elementi emersi nel corso delle ultime settimane.



Il deposito delle istanze è stato effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile, al fine di consentire all’Autorità giudiziaria competente di accertare la situazione delle società interessate e di adottare i provvedimenti previsti dalla disciplina in materia di crisi d'impresa e insolvenza.



Le istanze risultano attualmente pendenti dinanzi ai competenti Tribunali. In particolare, l'istanza relativa a Media (iN) è pendente dinanzi al Tribunale di Torino, mentre quelle relative a Dmedia Group e Publi (iN) sono pendenti dinanzi al Tribunale di Lecco.



Allo stato, non è stata pertanto ancora disposta l’apertura delle procedure di liquidazione giudiziale, la cui eventuale apertura è rimessa alla valutazione e alla decisione dei competenti Tribunali.



La società provvederà a informare tempestivamente il mercato in merito agli eventuali successivi provvedimenti adottati dalle Autorità giudiziarie competenti, nonché a ogni ulteriore informazione rilevante ai sensi della normativa applicabile.

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