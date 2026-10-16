Saccheria F.lli Franceschetti, fatturato 9 mesi sfiora i 16 milioni di euro

(Teleborsa) - Saccheria F.lli Franceschetti , società attiva nel packaging industriale e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi pari a 15,17 milioni di euro, in crescita di 0,73 milioni (pari al 5,05%) rispetto ai 14,44 milioni di euro dello stesso periodo del 2025. Il canale di vendita eCommerce conferma il trend positivo degli ultimi anni. La società opera come sostituto per la riscossione per conto di CONAI, i cui ricavi e costi nel conto economico si annullano: non considerando l'effetto di tale contributo, i ricavi si attestano a 15,01 milioni di euro, rispetto a 14,35 milioni di euro nello stesso periodo del 2025, registrando un incremento del 4,6%.



A seguito dell'acquisizione delle quote di maggioranza in Plastilux Srl avvenuta lo scorso 30 giugno 2026 la società pubblica il dato di fatturato consolidato e indebitamento finanziario consolidato al 30 settembre 2026, che risultano essere pari rispettivamente a 15,98 milioni di euro (comprensivo del contributo CONAI) e 2,4 milioni di euro (3,5 milioni a giugno 2026).



"Il lavoro paga sempre e i numeri di questi nove mesi lo confermano senza bisogno di troppi giri di parole - hanno detto Luigi Franceschetti, Presidente, e Luisa Franceschetti, Amministratore Delegato - Stiamo spingendo dove conta davvero: i Big Bags crescono a due cifre (+10,8%) e il canale digitale continua a macinare risultati".



"L'operazione Plastilux dimostra cos'è per noi l'M&A: non finanza astratta, ma sostanza industriale - hanno aggiunto - Abbiamo

portato il fatturato consolidato a sfiorare i 16 milioni e, contemporaneamente, ridotto l'indebitamento netto a 2,4 milioni. In un mercato che spesso si perde in chiacchiere, noi rispondiamo con la concretezza di chi sa da dove viene e dove vuole andare".

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