Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 16/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Allunga timidamente il passo l'Hang Seng Index, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,52%.
Lo scenario dell'indice della Borsa di Hong Kong che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 24.051,3. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 24.333,8 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 23.915,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)