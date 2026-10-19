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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 16/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 16/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Allunga timidamente il passo l'Hang Seng Index, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,52%.

Lo scenario dell'indice della Borsa di Hong Kong che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 24.051,3. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 24.333,8 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 23.915,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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